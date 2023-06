Fête de la musique 2023 – Gannat Gannat, 21 juin 2023, Gannat.

Gannat,Allier

La fête de la musique prend place cette année encore à Gannat ! Plusieurs animations seront proposées tout au long de la journée par les commerçants partenaires et l’association Art&Com..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . .

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Fête de la Musique is back again this year in Gannat! Several events will be organized throughout the day by partner retailers and the Art&Com association.

Este año, la Fiesta de la Música vuelve a Gannat Los comercios asociados y la asociación Art&Com organizarán varias actividades a lo largo del día.

Das Musikfest findet auch dieses Jahr wieder in Gannat statt! Den ganzen Tag über werden von den Partnergeschäften und dem Verein Art&Com mehrere Animationen angeboten.

Mise à jour le 2023-06-08 par Office de tourisme Val de Sioule