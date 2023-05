Course d’Obstacles Gonflables stade Nude Catégories d’évènement: Allier

Course d’Obstacles Gonflables stade Nude, 11 juin 2023, Gannat. Une course de 3 km avec obstacles gonflables. Sur réservation. Réduction pour les Gannatois. Ouvert à tous. A partir de 6 ans..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . EUR.

stade Nude

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A 3 km race with inflatable obstacles. On reservation. Discount for Gannatois. Open to all. From 6 years old. Carrera de 3 km con obstáculos hinchables. Previa reserva. Descuento para residentes en Gannat. Abierto a todos. A partir de 6 años. Ein 3 km langer Lauf mit aufblasbaren Hindernissen. Nur mit vorheriger Reservierung. Ermäßigung für Einwohner von Gannat. Für alle offen. Ab 6 Jahren. Mise à jour le 2023-05-09 par Office de tourisme Val de Sioule

