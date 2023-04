Nature d’Allier à Paléopolis Lieu-dit « Chazoux » – Route de Bègues, 28 mai 2023, Gannat.

Un rendez-vous pour découvrir la Limagne telle qu’elle était hier, il y a 23 millions d’années et telle qu’elle est aujourd’hui. Ateliers : observation et analyse du panorama géologique, musique verte, fouilles et moulages..

2023-05-28 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-28 18:00:00. .

Lieu-dit « Chazoux » – Route de Bègues Paléopolis, la colline aux dinosaures

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A meeting to discover Limagne as it was yesterday, 23 million years ago and as it is today. Workshops: observation and analysis of the geological panorama, green music, excavations and mouldings.

Un encuentro para descubrir Limagne como era ayer, hace 23 millones de años y como es hoy. Talleres: observación y análisis del panorama geológico, música verde, excavaciones y moldeados.

Ein Termin, um die Limagne zu entdecken, wie sie gestern, vor 23 Millionen Jahren, aussah und wie sie heute ist. Workshops: Beobachtung und Analyse des geologischen Panoramas, grüne Musik, Ausgrabungen und Abgüsse.

