Le voyage inattendu au Coteau des Chapelles Départ de l’église St Etienne, 27 mai 2023, Gannat.

venez résoudre des énigmes étonnantes afin de retrouver Jojo le mulot. Par le Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles de l’Allier..

2023-05-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-27 . .

Départ de l’église St Etienne

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



come and solve some amazing riddles to find Jojo the field mouse. By the Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles de l’Allier.

ven a resolver acertijos sorprendentes para encontrar al ratón de campo Jojo. A cargo del Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles de l’Allier.

lösen Sie erstaunliche Rätsel, um Jojo, die Feldmaus, zu finden. Vom Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles de l’Allier.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme Val de Sioule