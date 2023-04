Film Marcher sur l’eau 1 bis rue des frères Degand Gannat Catégories d’évènement: Allier

Gannat

Film Marcher sur l’eau 1 bis rue des frères Degand, 25 mai 2023, Gannat. Un film d’Aïssa Maïga..

2023-05-25 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-25 . .

1 bis rue des frères Degand Cinéma Le Chardon

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A film by Aïssa Maïga. Una película de Aïssa Maïga. Ein Film von Aïssa Maïga. Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme Val de Sioule

Détails Catégories d’évènement: Allier, Gannat Autres Lieu 1 bis rue des frères Degand Adresse 1 bis rue des frères Degand Cinéma Le Chardon Ville Gannat Departement Allier Lieu Ville 1 bis rue des frères Degand Gannat

1 bis rue des frères Degand Gannat Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gannat/

Film Marcher sur l’eau 1 bis rue des frères Degand 2023-05-25 was last modified: by Film Marcher sur l’eau 1 bis rue des frères Degand 1 bis rue des frères Degand 25 mai 2023 1 bis rue des frères Degand Gannat

Gannat Allier