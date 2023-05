Ateliers cuisine 1, esplanade P.Roch Jurien de la Gravière Gannat Catégories d’Évènement: Allier

Gannat Ateliers cuisine 1, esplanade P.Roch Jurien de la Gravière, 25 mai 2023, Gannat. Ateliers cuisine autour des plantes. Sur inscription..

2023-05-25 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-25 . .

1, esplanade P.Roch Jurien de la Gravière Musée municipal Yves Machelon

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Cooking workshops around plants. On registration. Talleres de cocina en torno a las plantas. Inscripción obligatoria. Kochworkshops rund um Pflanzen. Nach Anmeldung. Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme Val de Sioule Détails Catégories d’Évènement: Allier, Gannat Autres Lieu 1, esplanade P.Roch Jurien de la Gravière Adresse 1, esplanade P.Roch Jurien de la Gravière Musée municipal Yves Machelon Ville Gannat Departement Allier Lieu Ville 1, esplanade P.Roch Jurien de la Gravière Gannat

1, esplanade P.Roch Jurien de la Gravière Gannat Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gannat/

Ateliers cuisine 1, esplanade P.Roch Jurien de la Gravière 2023-05-25 was last modified: by Ateliers cuisine 1, esplanade P.Roch Jurien de la Gravière 1, esplanade P.Roch Jurien de la Gravière 25 mai 2023 1, esplanade P.Roch Jurien de la Gravière Gannat

Gannat Allier