Ciné-soupe : Les gardiennes de la planète 1 bis rue des frères Degand, 24 mai 2023, Gannat.

Film de Jean-Albert Lièvre. Présentation des actions de la fondation Le Pal Nature, pour protéger entre autres les espèces marines dans leur milieu naturel. Intervention de Camille Molinetti et Anne-Sophie Simonet. Soupe cuisinée par la boutique Ethic..

2023-05-24 à 18:30:00 ; fin : 2023-05-24 . .

1 bis rue des frères Degand Cinéma Le Chardon

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Film by Jean-Albert Lièvre. Presentation of the actions of the foundation Le Pal Nature, to protect among others the marine species in their natural environment. Intervention of Camille Molinetti and Anne-Sophie Simonet. Soup cooked by the Ethic store.

Película de Jean-Albert Lièvre. Presentación de las acciones de la fundación Le Pal Nature, para proteger las especies marinas en su medio natural. Intervención de Camille Molinetti y Anne-Sophie Simonet. Sopa cocinada por la tienda Ethic.

Film von Jean-Albert Lièvre. Vorstellung der Aktionen der Stiftung Le Pal Nature, um u. a. Meerestiere in ihrer natürlichen Umgebung zu schützen. Beitrag von Camille Molinetti und Anne-Sophie Simonet. Von der Boutique Ethic gekochte Suppe.

