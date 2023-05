Des arbres et des sculptures Halle du Champ de Foire, 24 mai 2023, Gannat.

Jeux en bois, ateliers création d’arbres de vie et exposition d’essence d’arbres. Par l’ANCM, La Bourrée Gannatoise et Sculpture Gannatoise..

2023-05-24 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-24 18:00:00. .

Halle du Champ de Foire

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Wooden games, workshops creation of trees of life and exhibition of tree species. By the ANCM, La Bourrée Gannatoise and Sculpture Gannatoise.

Juegos de madera, talleres de creación del árbol de la vida y exposición de especies arbóreas. A cargo de la ANCM, La Bourrée Gannatoise y Sculpture Gannatoise.

Holzspiele, Workshops zur Erstellung von Lebensbäumen und Ausstellung von Baumarten. Von ANCM, La Bourrée Gannatoise und Sculpture Gannatoise.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme Val de Sioule