L'eau dans tous ses états Halle du Champ de Foire Gannat

L’eau dans tous ses états Halle du Champ de Foire, 24 mai 2023, Gannat. Histoires d’eau et expériences par la Médiathèque.

Sur inscription..

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Water stories and experiments by the Médiathèque.

On registration. Cuentos y experimentos acuáticos de la Médiathèque.

Inscripción previa. Wassergeschichten und Experimente von der Mediathek.

