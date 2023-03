Spectacle « Harcel » et conférence Gannat Catégories d’Évènement: Allier

Allier . Conférence débat menée par Bérangère Labalette, formatrice pédagogique, spécialisée dans la lutte contre le harcèlement. sebastien.lacroix@ville-gannat.fr +33 6 71 36 25 11 Gannat

