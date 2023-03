Concours construction lego Gannat Catégories d’Évènement: Allier

Gannat

Concours construction lego, 5 avril 2023, Gannat . Concours construction lego Accueil périscolaire Pasteur – 22 Avenue Delarue Gannat Allier

2023-04-05 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-05 16:00:00 16:00:00 Gannat

Allier . Ce concours, créé par le Conseil Municipal des Enfants en lien avec le projet « Terre de Jeux 2024 » mené par la commune, sera axé autour de thématiques que devront respecter les enfants lors de leurs constructions. Gannat

dernière mise à jour : 2023-03-22 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Gannat Autres Lieu Gannat Adresse Accueil périscolaire Pasteur - 22 Avenue Delarue Gannat Allier Ville Gannat Departement Allier Tarif Lieu Ville Gannat

Gannat Gannat Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gannat /

Concours construction lego 2023-04-05 was last modified: by Concours construction lego Gannat 5 avril 2023 Accueil périscolaire Pasteur - 22 Avenue Delarue Gannat Allier Allier Gannat

Gannat Allier