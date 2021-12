île de France Gankpo Afrobeat Session Invite TEMPO TEMPO ! Catégorie d’évènement: île de France

Le dimanche 09 janvier 2022

de 18h00 à 22h00

gratuit

GANKPO Afrobeat Session réunit les musiciennes et musiciens de la scène Afrobeat, Jazz et des Musiques actuelles, lors de concerts éclectiques et explosifs. Toujours en quête de nouvelles collaborations, Gankpo Afrobeat Session Invite FIXI & Nicolas Giraud alias TEMPO, TEMPO ! à La Petite Halle. SPECIAL GUEST : FIXI & Nicolas Giraud alias TEMPO, TEMPO ! Fixi a rencontré le succès national avec Java, la reconnaissance internationale avec Winston McAnuff tout en s’illustrant auprès de M. Arthur H, Grace Jones ou encore Keziah Jones. Nicolas Giraud a quant à lui accompagné une autre légende, Claude Nougaro, et une grande diversité d’artistes, de Angélique Kidjo à Roberto Alagna en passant par Keren Ann ou Manu Dibango. Deux trajectoires parallèles durant 25 ans avec Tony Allen comme point de ralliement ou comme port pour s’y attacher entre deux tournées, entre deux aventures musicales. Contact : https://www.facebook.com/events/3173848632836923? Concert;Musique

