Gankpo Afrobeat Session Invite TEMPO TEMPO! La Petite Halle, 6 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 06 février 2022

de 18h00 à 22h00

gratuit

GANKPO Afrobeat Session réunit les musiciennes et musiciens de la scène Afrobeat, Jazz et des Musiques actuelles, lors de concerts éclectiques et explosifs. Toujours en quête de nouvelles collaborations musicales, Gankpo Afrobeat Session invite TEMPO TEMPO! SPECIAL GUEST : TEMPO TEMPO ! « Tempo Tempo! » intimait le légendaire Tony Allen, véritable chef d’orchestre derrière sa batterie, aux jeunes Fixi et Nicolas Giraud il y a près de 25 ans, les invitant ainsi à le suivre dans son rythme si singulier…Fixi & Nicolas Giraud ont ainsi commencé avec Tony. Puis ils ont suivi leur route sans jamais le quitter. Fixi a rencontré le succès national avec Java, la reconnaissance internationale avec Winston McAnuff tout en s’illustrant auprès de M, Arthur H, Grace Jones ou encore Keziah Jones. Nicolas Giraud a quant à lui accompagné une autre légende, Claude Nougaro, et une grande diversité d’artistes, de Angélique Kidjo à Roberto Alagna en passant par Keren Ann ou Manu Dibango. Deux trajectoires parallèles durant 25 ans avec Tony Allen comme point de ralliement ou comme port pour s’y attacher entre deux tournées, entre deux aventures musicales. LIEU : La Petite Halle La Petite Halle se décline autour du concept de Comptoir – Scène – Table : un lieu de rendez-vous autour d’un grand comptoir de zinc, une salle de spectacle et un restaurant qui accueille les visiteurs midi et soir. La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

