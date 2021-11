Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris Gankpo Afrobeat Session invite Mary May L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Gankpo Afrobeat Session invite Mary May L'Alimentation Générale, 12 novembre 2021, Paris.

Retrouvez Mary May aux côté de Gabkpo Afrobeat Session le 12 novembre prochain à l’Alim ! → Gankpo Afrobeat Session Afrobeat, jazz GANKPO Afrobeat Session réunit les musiciennes et musiciens de la scène Afrobeat Jazz parisienne pour des Concerts explosifs. Danse, transe et bonne ambiance seront au rendez vous !! Toujours en quête de nouvelles collaborations, Gankpo Afrobeat Session invite la chanteuse Mary May, le vendredi 12 novembre 2021, à l’Alimentation Générale. Mary May revisitera entre autres les classiques de Fela Kuti, accompagnée de membres du groupe Monkuti. → Mary May Afro, reggae Mary May est une autrice, compositrice, guitariste et chanteuse que vous pouvez voir en solo ou avec son trio à travers le monde de l’Europe à l’Océanie en passant par le Dour festival en Belgique, le Fusion en Allemagne, en passant par le Shambala en Angleterre et le Soliday’s en France. Influencée par des artistes tels que Lauryn Hill et Björk, elle y intègre à merveille des sonorités reggae ainsi que des rythmiques de l’Afrique de l’ouest. Concerts -> Jazz L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact : L’Alimentation Générale 0 communication@alimentation-generale.net https://www.facebook.com/lalimentation.generale Concerts -> Jazz Musique

