Gankpo Afrobeat Session invite Chief Udoh Essiet La Petite Halle, 1 mai 2022, Paris.

Le dimanche 01 mai 2022

de 18h00 à 22h00

. gratuit

GANKPO Afrobeat Session réunit les musiciennes et musiciens de la scène Afrobeat, Jazz et des Musiques actuelles, lors de concerts éclectiques et explosifs. Toujours en quête de nouvelles collaborations musicales, Gankpo Afrobeat Session invite un nouvel invité à chaque session.

SPECIAL GUEST : CHIEF UDOH ESSIET

Chief Udoh Essiet croit au pouvoir du rythme. Il le sert Chaud et Epicé, du fond de son âme jusqu’aux peaux d’antilope couvrant les congas artisanales de son village et ses « talking drums » nigérianes Yoruba.

Chief Udoh Essiet est chanteur, auteur-compositeur, percussionniste virtuose et un maître du rythme chevronné. Son parcours musical commence dans les rythmes ancestraux de son village et l’amène au « Swinging Lagos » des années 70. C’est dans l’orchestre Highlife de Dr. Victor Olaiya qu’il fait son apprentissage et participe à son premier concert hissé sur une caisse de Coca pour pouvoir atteindre les congas top hautes pour lui. Par la suite, il a joué aux côtés des plus grands artistes du Nigéria des années 70 et 80, notamment le légendaire Fela Anikulapo Kuti, créateur de l’Afrobeat, au sommet de sa gloire.

LINE UP:

Julien Matrot : Trompette

Yann-Lou Bertrand : Basse

Maxime Barcelona : guitare

Anissa Nehari : percussions

Manu Sagot : Clavier

Mario Orsinet : Batterie

Thibaud Merle : saxophone tenor

Mary May : chant

Skander Mliki : chant

La Petite Halle 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

5 : Porte de Pantin (Paris) (121m) 151 : Porte de Pantin (Paris) (121m)



Contact : https://fb.me/e/1vh4C3VHT https://fb.me/e/1vh4C3VHT

