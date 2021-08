Belflou Belflou Aude, Belflou GANGUISE FESTIVAL Belflou Belflou Catégories d’évènement: Aude

Belflou Aude Belflou EUR 24 80 Ganguise Festival les 28 et 29 août 2021. 9h30 : Ouverture Festival / Café d’accueil / Inscriptions

10h00 – 17h00 : Animations jeux en bois / Tir à l’arc / Rallye environnement / Test matériel / Circuit VTT (challenge STRAVA)

10h30 : Dernier départ randonnée

12h30 : Ravitaillement de fin et restauration sur place sans réservation

13h30 – 15h30 : Animations gratuites base nautique, découverte Paddle, Canoë, Hobby Cat

15h00 – 18h00 : Animations gratuites base Cap Ganguise, Domaine le Cathare * Découverte Run archery, Kart à pédales (par groupe de 8 maximum), Animation Course d’orientation avec parcours différents

* Méga Paddle 8 places

19h00 : Apéritif et animations musicales avec Dominic

20h00 : Repas traditionnel (sur réservation par mail capganguise@gmail.com, nombre limité) Services :

Plan des 3 sites et animations au cœur du Parc du Château (Village Festival)

Restauration rapide sur place et sur réservation pour le Cassoulet du samedi soir (100 personnes) et la Fideua du dimanche midi (70 personnes)

Hébergements sous tente / yourtes et en chalets possible au Domaine le Cathare par mail : capganguise@gmail.com +33 6 17 96 05 14 https://www.facebook.com/Swimrun-Aude-Occitan-1609692922587287/ dernière mise à jour : 2021-08-05 par

