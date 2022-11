Gangsters de Bénitier

2022-12-02 21:00:00 – 2022-12-03 EUR Après un braquage qui a mal tourné, Marc se réfugie dans une église abandonnée afin de s’y cacher. Il pense être en sécurité et pouvoir tranquillement attendre que les évènements se calment.



Mais c’est sans compter sur l’apparition de Constance, une bonne soeur au caractère bien trempé qui va lui en faire voir de toutes les couleurs…

Planquez-vous, les flingues et les hosties sont de sortis !



Il s’agit de la nouvelle création de la troupe de l’Archange Théâtre qui a notamment créé « Tombé du camion-la véritable histoire de Marseille ».



Auteur : Benoit Garrigos

Mise en scène : Christophe Pécoraro

Avec Christophe Pécoraro, FLorence Kleinbort

