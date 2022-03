GANGES : MEMOIRES DE TROTTOIRS, EPISODE FINAL : ALORS ON DANSE ? Ganges, 22 mars 2022, Ganges.

2022-03-22 16:00:00 – 2022-03-22 20:30:00

Donner une caisse claire au milieu d’une foule. Ramener le lointain au proche et le passé au présent, en agissant sur des choses minuscules de notre quotidien. Changer le monde, c’est possible selon le Midi Moins Cinq…Alors Ganges, où va-t-on ?

Sur cette place emblématique où il suffit de tendre l’oreille pour entendre les murmures des souvenirs passés et des rêves futurs, le Midi Moins Cinq nous donne rendez-vous pour l’épilogue, ou le prologue du futur, de cette recherche autour de nos espaces publics.

Quelques jours avant (le 22 mars), ils auront livré les bruits de couloirs et les récits buissonniers du Collège Louise Michel avec la participation d’un groupe d’élèves. Pour y assister : sur inscription seulement à mediationlabelrue@gmail.com .

Pour ce grand final du 26 mars, rejoignez-nous pour inscrire vos rêves sur une fresque, manger et boire, s’asseoir, discuter et finir ka journée entre blues folk and swing avec les Charcoal and Sugar !

