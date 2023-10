L’Apéro Soup’ Ganges, 4 novembre 2023, Ganges.

Ganges,Hérault

Organisée par l’association des commerçants de Ganges, une fête de la soupe pas comme les autres. Pour cette 1ère édition, ce sont les restaurateurs de Ganges qui s’affrontent dans une battle de soupe pour décrocher la louche d’or!.

2023-11-04 18:00:00 fin : 2023-11-04 22:00:00. .

Ganges 34190 Hérault Occitanie



Organized by the Ganges Merchants Association, this soup festival is like no other. For this 1st edition, the restaurateurs of Ganges compete in a soup battle for the golden ladle!

Organizado por la asociación de comerciantes de Ganges, este festival de la sopa no tiene parangón. En esta primera edición, los restauradores de Ganges competirán en una batalla de sopas por el cazo de oro

Organisiert von der Vereinigung der Kaufleute von Ganges, ein Suppenfest der besonderen Art. Bei dieser ersten Ausgabe treten die Gastronomen von Ganges in einem Suppenwettkampf gegeneinander an, um die goldene Kelle zu gewinnen!

