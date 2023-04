35ème bourse de cartes postales anciennes 29, avenue Pasteur Salle des fêtes, 20 août 2023, Ganges.

Le Club cartophile gangeois a le plaisir de vous convier à sa 35ème bourse de cartes postales anciennes et autres collections..

2023-08-20

29, avenue Pasteur

Salle des fêtes

Ganges 34190 Hérault Occitanie



The Club cartophile gangeois is pleased to invite you to its 35th bourse of old postcards and other collections.

El Club cartophile gangeois se complace en invitarle a su 35ª exposición de postales antiguas y otras colecciones.

Der Club cartophile gangeois freut sich, Sie zu seiner 35. Börse für alte Postkarten und andere Sammlungen einzuladen.

