Mardis de l’été – Francky Solo Ganges, 18 juillet 2023, Ganges.

Ganges,Hérault

Francky Solo, artiste musicien clavier chanteur enthousiaste et passionné et son univers pop rock..

2023-07-18 20:30:00 fin : 2023-07-18 23:30:00. .

Ganges 34190 Hérault Occitanie



Francky Solo is an enthusiastic and passionate musician, keyboardist and singer with a pop-rock universe.

Francky Solo es un músico y teclista entusiasta y apasionado con un universo pop rock.

Francky Solo ist ein enthusiastischer und leidenschaftlicher Musiker und Keyboard-Sänger mit einem Pop-Rock-Universum.

