Atelier : la diversification alimentaire 6, rue des écoles républicaines Centre socioculturel l’Agantic, 6 juin 2023, Ganges.

Vous souhaitez en apprendre plus sur la diversification alimentaire et comment l’appliquer ? L’Agantic propose un atelier fait pour vous !.

2023-06-06 à ; fin : 2023-06-06 . .

6, rue des écoles républicaines

Centre socioculturel l’Agantic

Ganges 34190 Hérault Occitanie



You want to learn more about food diversification and how to apply it? The Agantic offers a workshop made for you!

¿Le gustaría saber más sobre la diversificación alimentaria y cómo aplicarla? Agantic ofrece un taller para usted

Möchten Sie mehr über die Diversifizierung der Ernährung erfahren und wie man sie anwendet? Agantic bietet einen Workshop an, der genau das Richtige für Sie ist!

Mise à jour le 2023-03-10 par ADT34