Exposition Art Postal Plan de l’Ormeau Médiathèque Lucie Aubrac, 11 mai 2023, Ganges.

La classe ULIS de la Marianne a le plaisir de vous convier à son exposition annuelle, jeudi 11 mai 2023..

2023-05-11 à ; fin : 2023-05-11 . .

Plan de l’Ormeau

Médiathèque Lucie Aubrac

Ganges 34190 Hérault Occitanie



The ULIS class of the Marianne is pleased to invite you to its annual exhibition on Thursday, May 11, 2023.

La clase ULIS de la Marianne se complace en invitarle a su exposición anual el jueves 11 de mayo de 2023.

Die ULIS-Klasse der Marianne freut sich, Sie zu ihrer jährlichen Ausstellung am Donnerstag, den 11. Mai 2023, einzuladen.

Mise à jour le 2023-04-26 par ADT34