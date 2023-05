Prêt de vélos électriques 26, avenue Pasteur, 3 mai 2023, Ganges.

Pour la 5ème année consécutive et toujours en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Hérault et Mobileco, nous vous proposons le prêt d’un vélo à assistance électrique du 3 mai au 5 juin !.

2023-05-03 à ; fin : 2023-06-05 . .

26, avenue Pasteur

Ganges 34190 Hérault Occitanie



For the 5th consecutive year and always in partnership with the Conseil Départemental de l’Hérault and Mobileco, we offer you the loan of an electrically assisted bicycle from May 3 to June 5!

Por 5º año consecutivo, y siempre en colaboración con el Conseil Départemental de l’Hérault y Mobileco, le ofrecemos el préstamo de una bicicleta con asistencia eléctrica del 3 de mayo al 5 de junio

Zum fünften Mal in Folge und immer in Zusammenarbeit mit dem Conseil Départemental de l’Hérault und Mobileco bieten wir Ihnen vom 3. Mai bis zum 5. Juni die Möglichkeit, ein Fahrrad mit Elektrounterstützung auszuleihen!

Mise à jour le 2023-04-17 par ADT34