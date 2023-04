1 journée, 5 ballons Avenue de Sumène Complexe sportif du Rieutord, 29 avril 2023, Ganges.

Tu as entre 6 et 25 ans ? Viens découvrir les sports collectifs de ta région !

Buvette et restauration sur place !.

Avenue de Sumène

Complexe sportif du Rieutord

Ganges 34190 Hérault Occitanie



You are between 6 and 25 years old? Come and discover the team sports of your region!

Refreshments and food on site!

¿Tienes entre 6 y 25 años? ¡Ven a descubrir los deportes de equipo de tu región!

¡Refrescos y comida in situ!

Bist du zwischen 6 und 25 Jahre alt? Komm und entdecke die Mannschaftssportarten deiner Region!

Getränke und Essen vor Ort!

