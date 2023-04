Bateau 4, rue de l’Albarède Théâtre Albarède Ganges Catégories d’Évènement: Ganges

La Compagnie les Hommes sensibles propose leur spectacle : « Bateau », le mercredi 26 avril 2023 à 19h. 4, rue de l'Albarède Théâtre Albarède, Ganges.

The Compagnie les Hommes sensibles proposes their show: « Bateau », on Wednesday April 26, 2023 at 7pm. La Compagnie les Hommes sensibles presentará su espectáculo: « Bateau », el miércoles 26 de abril de 2023 a las 19.00 horas. Die Compagnie les Hommes sensibles bietet ihre Aufführung: « Bateau » am Mittwoch, den 26. April 2023 um 19 Uhr an.

