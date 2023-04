Balade à la plage rue des écoles républicaines Départ : Ecole de la Marianne, 25 avril 2023, Ganges.

Pour les vacances d’avril, l’Agantic organise une sortie à la plage, le mardi 25 avril 2023.

Adhésion obligatoire de 10 euros par famille, annulation possible en cas de mauvais temps..

2023-04-25 à ; fin : 2023-04-25 . .

rue des écoles républicaines

Départ : Ecole de la Marianne

Ganges 34190 Hérault Occitanie



For the April vacations, the Agantic organizes an outing to the beach on Tuesday, April 25, 2023.

Compulsory membership of 10 euros per family, cancellation possible in case of bad weather.

Para las vacaciones de abril, el Agantic organiza una salida a la playa el martes 25 de abril de 2023.

Abono obligatorio de 10 € por familia, cancelación posible en caso de mal tiempo.

Für die Aprilferien organisiert Agantic am Dienstag, den 25. April 2023, einen Ausflug zum Strand.

Pflichtmitgliedschaft von 10 Euro pro Familie, Stornierung bei schlechtem Wetter möglich.

Mise à jour le 2023-03-31 par ADT34