Présentation de « L’Atlas des oiseaux du Gard » 7, rue Biron Librairie L’Arbre sans fin, 20 avril 2023, Ganges.

Le jeudi 20 avril à 18h30, Christophe Grousset, photographe et ornithologue viendra présenter L’Atlas des oiseaux du Gard..

2023-04-20 à ; fin : 2023-04-20 . .

7, rue Biron

Librairie L’Arbre sans fin

Ganges 34190 Hérault Occitanie



On Thursday, April 20 at 6:30 pm, Christophe Grousset, photographer and ornithologist will present the Atlas of the birds of the Gard.

El jueves 20 de abril a las 18.30 h, Christophe Grousset, fotógrafo y ornitólogo, presentará el Atlas de las aves del Gard.

Am Donnerstag, den 20. April um 18:30 Uhr wird der Fotograf und Ornithologe Christophe Grousset den L’Atlas des oiseaux du Gard vorstellen.

Mise à jour le 2023-03-30 par ADT34