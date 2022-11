Gang Jah Mind + Young Lords

Gang Jah Mind + Young Lords, 22 décembre 2022, . Gang Jah Mind + Young Lords



2022-12-22 21:00:00 21:00:00 – 2022-12-22 EUR 10 10 Gang Jah Mind viendra avec son trio vocal Féminin et le son roots qui est sa marque de fabrique, faire planer une ambiance connectée entre le Nord de l’Afrique, la Jamaïque, l’Angleterre et Marseille.



Young lords reprend les routes pour annoncer la sortie imminente d’un nouvel EP, toujours dans la même lignée de sons produits, léchés composés et joués par The HandCart avec la voix unique et mélodieuse d’Alex Keren. Gang Jah Mind + Young Lords vous donnent rendez-vous au Molotov le 22 décembre. dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville