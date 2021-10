GANG JAH MIND + NARTUBIANS Makeda, 28 octobre 2021, Marseille.

GANG JAH MIND + NARTUBIANS

Makeda, le jeudi 28 octobre à 20:00

GANG JAH MIND Groupe sans frontières, emblématique de la Région Sud, Gang Jah Mind est composé d’un trio vocal féminin et de 6 musiciens. Un style inimitable qui se reconnait dès les premières notes, un reggae universel qui brise les barrières de la langue. Leurs textes axés sur l’injustice, les droits de l’Homme prônent aussi la joie de vivre ensemble et le partage. ✧ NARTUBIANS ✧ Fondé en 2019 par des musiciens ayant en commun une vraie passion pour le reggae et le dub À L’ANCIENNE, le groupe Nartubians, en plus de ses compos reprend quelques morceaux de maîtres du genre : Israël Vibration, Burning Spear, Pablo Moses, Sugar Minott entre autres. Les morceaux sont sélectionnés pour leur groove, leur qualité musicale et leur message. INFOS PRATIQUES: Prix : 10€ + adhésion à l’association Orizon Sud* /!\ CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE /!\ RÈGLES SANITAIRES • Le Pass sanitaire est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : -une vaccination complète. -un test PCR ou antigenique négatif de moins de 72H – les auto tests sont exclus. – un test PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et moins de 6 mois. • Port du masque obligatoire (décision du préfet). *Adhésion de 1€

10€ + adhésion

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



