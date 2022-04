Gang Bambi : La Vengeance Le Klub Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Gang Bambi : La Vengeance Le Klub, 18 avril 2022, Paris. Gang Bambi est de retour, vengeresse, les griffres manucurées, rehaussées d’un nail-art encore plus fierce et scandaleux… 7 DJs dans la nuits 3 Drag Hostess décavées, BEWARE !

Date et horaire exacts : Le dimanche 17 avril 2022

de 23h55 à 06h00

payant Sur Place (Cash only) : 10 EUR Préventes : 8 EUR On enferme pas Gang Bambi ! On ne lui dit pas de couper le son ! On ne l’empêche pas de retrouver ses congénères et de leur faire des papouilles ! Gang Bambi est de retour, vengeresse, les griffres manucurées, rehaussées d’un nail-art encore plus fierce et scandaleux, les yeux injectés de paillettes. 7 DJs dans la nuits pour faire trembler les murs du terrier du Klub dont les so special guests : Transterror & EVNR accompagnés de DJs résident.e.s prêtes à en découdre et vous ramener à la vie ! Guests d’outre tombe: Transterror EVNR Gang Bamberz DJs : Nannä Volta Fabisounours Loki Starfish Markus Ȼhaak Jean Rémi Drag Hostesses : Alice Psycho Vesper Quinn Sativa Blaze Door : Morgan Ivy Prévention : Doc Sans Titre 8€ En préventes 10€ Sur Place (Cash Only) ENTRÉE GRATUITE POUR LES DRAGS KINGS & QUEENS & KLUB KIDS ! Gang Bambi est un Safe space pour toutes et tous. No Homophobia No Racism No Transphobia No Mysoginy Notre team et celle du Klub sera là pour que vous soyez le plus en sécurité. Le Klub 14 Rue Saint-Denis Paris 75001 Contact : https://www.instagram.com/gang.bambi/?hl=fr https://www.facebook.com/events/704004854113453 https://link.dice.fm/ta108a54c7b1 Préventes sur DICE

Gang Bambi : La Vengeance

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Klub Adresse 14 Rue Saint-Denis Ville Paris lieuville Le Klub Paris Departement Paris

Le Klub Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Gang Bambi : La Vengeance Le Klub 2022-04-18 was last modified: by Gang Bambi : La Vengeance Le Klub Le Klub 18 avril 2022 Le Klub Paris Paris

Paris Paris