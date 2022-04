Gang Bambi : La Vengeance – Le Klub Le Klub, 18 avril 2022, Paris.

On enferme pas Gang Bambi ! On ne lui dit pas de couper le son ! On ne l’empêche pas de retrouver ses congénères et de leur faire des papouilles ! Gang Bambi est de retour, vengeresse, les griffres manucurées, rehaussées d’un nail-art encore plus fierce et scandaleux, les yeux injectés de paillettes.

Date et horaire exacts : Le dimanche 17 avril 2022

de 23h55 à 06h00

payant 8€ En préventes https://bit.ly/3iKZF2Y 10€ Sur Place (Cash Only) ENTRÉE GRATUITE POUR LES DRAGS KINGS & QUEENS & KLUB KIDS !

7 DJs dans la nuits pour faire trembler les murs du terrier du Klub dont les so special guests : Transterror & EVNR

accompagnés de DJs résident.e.s prêtes à en découdre et vous ramener à la vie !

Guests d’outre tombe:

Transterror

EVNR

Gang Bamberz DJs :

Nannä Volta

Fabisounours

Loki Starfish

Markus Ȼhaak

Jean Rémi

Drag Hostesses :

Alice Psycho

Vesper Quinn

Sativa Blaze

Door :

Morgan Ivy

Prévention :

Doc Sans Titre

Le Klub 14 Rue Saint-Denis Paris 75001

Contact : https://www.facebook.com/events/704004854113453

