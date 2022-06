Gang Bambi – Car Wash – Le Klub Le Klub Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Gang Bambi – Car Wash – Le Klub Le Klub, 12 juin 2022, Paris. Le samedi 11 juin 2022

de 23h55 à 06h00

. payant Préventes : 8 EUR Sur place (Cash Only) : 10 EUR

La canicule arrive avec ce besoin irrépressible de faire une séance de Car Wash super obscène ! Gang Bambi est so prête pour un été Caliente ! Avec ce thème qui vous met déjà l’eau à la bouche : Car Wash ! 6 DJs affriolant.e.s all night long et sur 2 dancefloors pour vous trémousser et voire même carrément mousser, avec les so special guests : l’incroyable Sônge, mais aussi BlouZon du collectif La Scintillante ! Un Drag Show sexy as F…. par Thomas Occhio, Emily Tante & Sativa Blaze Iels seront accompagné.e.s de vos DJs résident.e.s préféré.e.s prêt.e.s à vous savonner les esgourdes avec du (très) bon son ! C’est Gang Bambi, alors musicalement tout est permis ! Stand de prévention : Doc Sans Titre Door : Morgan Ivy Le Klub 14 Rue Saint-Denis 75001 Paris Contact : https://www.instagram.com/gang.bambi/?hl=fr https://www.facebook.com/events/1004610210188488 https://www.facebook.com/events/1004610210188488 https://bit.ly/3wyFVrf

Gang Bambi – Car Wash – Le Klub

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Klub Adresse 14 Rue Saint-Denis Ville Paris lieuville Le Klub Paris Departement Paris

Le Klub Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Gang Bambi – Car Wash – Le Klub Le Klub 2022-06-12 was last modified: by Gang Bambi – Car Wash – Le Klub Le Klub Le Klub 12 juin 2022 Le Klub Paris Paris

Paris Paris