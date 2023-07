JEP – LA CHAPELLE SAINT MEDARD GANDREN Beyren-lès-Sierck, 16 septembre 2023, Beyren-lès-Sierck.

Beyren-lès-Sierck,Moselle

Les portes de cette chapelle, l’une des plus anciennes du Pays Thionvillois, seront exceptionnellement ouverte lors de ce week-end. A ne pas manquer également, devant la façade : l’ancienne cloche datant de 1418.

Visite libre en présence d’un membre du Conseil de Fabrique de Gandren, axée sur l’histoire et les travaux réalisés.. Tout public

Samedi 2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-16 12:00:00. 0 EUR.

GANDREN rue de la Chapelle

Beyren-lès-Sierck 57570 Moselle Grand Est



The doors of this chapel, one of the oldest in the Thionville area, will be exceptionally open during this weekend. Do not miss also, in front of the facade: the old bell dating from 1418.

Free visit in the presence of a member of the Fabrique de Gandren, focused on the history and the work done.

Las puertas de esta capilla, una de las más antiguas de la región de Thionville, estarán abiertas este fin de semana. Tampoco hay que perderse, delante de la fachada: la antigua campana que data de 1418.

Visita gratuita en presencia de un miembro del Consejo Fabrique de Gandren, centrada en la historia y los trabajos realizados.

Die Türen dieser Kapelle, die eine der ältesten im Pays Thionvillois ist, werden an diesem Wochenende ausnahmsweise geöffnet. Nicht zu verpassen ist auch die alte Glocke aus dem Jahr 1418 vor der Fassade.

Freie Besichtigung in Anwesenheit eines Mitglieds des Conseil de Fabrique de Gandren, mit Schwerpunkt auf der Geschichte und den durchgeführten Arbeiten.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT CATTENOM ET ENVIRONS