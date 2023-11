Super Trouper For ABBA ESPACE CULTUREL DANIEL BALAVOINE, 27 septembre 2024, GANDRANGE.

Super Trouper For ABBA ESPACE CULTUREL DANIEL BALAVOINE. Un spectacle à la date du 2024-09-27 à 20:30 (2024-09-27 au ). Tarif : 21.8 à 21.8 euros.

« Super Trouper for Abba » retransmet à merveille l’esprit et la présence sur scène du cultissime groupe suédois. « Super Trouper for Abba » se produit en formule « live » avec 8 artistes sur scène : des chanteurs et des chanteuses, des danseurs, des musiciens… De « Waterloo » à « Dancing Queen », en passant par « Gimme Gimme Gimme » ou encore « Chiquitita », tous les tubes des années 70/80 plus connus les uns que les autres vous feront passer un agréable moment, mélange de fête et de nostalgie. « Super Trouper for Abba » retransmet à merveille l’esprit et la présence sur scène du cultissime groupe suédois. 1h30 de tubes pour chanter, bouger, taper dans vos mains… Un rendez-vous à ne pas manquer !

ESPACE CULTUREL DANIEL BALAVOINE GANDRANGE PLACE WIEDENKELLER-FACE A LA MAIRIE 57175

