Bagad Kiz Avel et Narh ESPACE CULTUREL DANIEL BALAVOINE, 16 mars 2024, GANDRANGE.

Bagad Kiz Avel et Narh ESPACE CULTUREL DANIEL BALAVOINE. Un spectacle à la date du 2024-03-16 à 20:30 (2024-03-16 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Le Bagad (groupe, fanfare en breton) strasbourgeois n’a jamais aussi bien porté son nom : en breton, il a littéralement le Kiz Avel, soit le vent en poupe, et fêtera ses 30 ans en 2024, avec sa quarantaine de sonneurs de cornemuses, bombardes et de joueurs de percussions. Le Bagad Kiz Avel, le Bagad le plus à l’est de la Bretagne, rayonne dans le Grand Est, mais aussi audelà des frontières, au Luxembourg, en Allemagne, en Belgique, en Suisse et plusieurs fois en Italie. Le Bagad Kiz Avel a eu l’honneur de jouer avec de grands noms de la scène bretonne et celtique tels que Tri Yann, Carlos Nunez ou Dan Ar Braz. Le Bagad Kiz Avel organise un Fest-Noz chaque année, en octobre, à la salle des Fêtes de Mundolsheim. À cette occasion, il accueille à chaque fois un groupe de Bretagne qui partage la scène avec le Bagad et Nar’h, le groupe de rock celtique issu du Bagad.

Votre billet est ici

ESPACE CULTUREL DANIEL BALAVOINE GANDRANGE PLACE WIEDENKELLER-FACE A LA MAIRIE 57175

13.8

EUR13.8.

