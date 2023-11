Henri Giraud et ses Musiciens « Tchao l »Enfoiré, le Live » ESPACE CULTUREL DANIEL BALAVOINE, 16 février 2024, GANDRANGE.

Henri Giraud et ses Musiciens « Tchao l »Enfoiré, le Live » ESPACE CULTUREL DANIEL BALAVOINE. Un spectacle à la date du 2024-02-16 à 20:30 (2024-02-16 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

Sur une idée collégiale de Pascal Deny, Henri Giraud et Salvatore Diliberto (Chef d’orchestre). Entouré de 5 musiciens, Henri Giraud, de retour à Gandrange, rend un vibrant hommage à COLUCHE… Tous les sketchs immortels entièrement réactualisés et toutes les chansons incontournables de Coluche seront repris dans une mise en scène soignée. Toujours drôle et jamais vulgaire, depuis plus de 30 ans, Henri Giraud parcourt la France et la Belgique avec ce spectacle live qui connaît toujours un grand succès. Henri Giraud

Votre billet est ici

ESPACE CULTUREL DANIEL BALAVOINE GANDRANGE PLACE WIEDENKELLER-FACE A LA MAIRIE 57175

16.8

EUR16.8.

Votre billet est ici