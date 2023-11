Raphaël Lacour, Imitateur ESPACE CULTUREL DANIEL BALAVOINE, 1 décembre 2023, GANDRANGE.

Raphaël Lacour, Imitateur ESPACE CULTUREL DANIEL BALAVOINE. Un spectacle à la date du 2023-12-01 à 20:30 (2023-12-01 au ). Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

Depuis de nombreuses années, Raphaël Lacour développe son répertoire dans le domaine de l’humour, de la caricature et de l’imitation. Son spectacle qui évolue au fil de l’actualité, nous entraîne dans un tourbillon de sketchs, de parodies de chansons et nous fait découvrir de nombreux personnages parmi lesquels Michel Polnareff, Johnny Hallyday, Pascal Obispo, Julien Doré, Christophe Maé, Stromae, François Hollande, Jacques Dutronc, Shirley et Dino, Nicolas Sarkozy, Louis Armstrong, Jeff Tuche ou encore Régis Laspalès. Raphaël Lacour possède plus de 200 voix imitées à son répertoire. Depuis 1998, il a donné plus de 2000 spectacles à travers la France, ainsi qu’en Suisse et en Belgique Raphaël Lacour

ESPACE CULTUREL DANIEL BALAVOINE GANDRANGE PLACE WIEDENKELLER-FACE A LA MAIRIE 57175

