Paris Square Sarah-Bernhardt île de France, Paris Gandhi Square Sarah-Bernhardt Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Gandhi Square Sarah-Bernhardt, 2 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 16h à 17h30

gratuit

Conférence Dans le cadre de l’opération Kiosques en fête, l’association Les Comptoirs de l’Inde présente une conférence sur Gandhi, par Douglas Gressieux, président de l’association. Animations -> Conférence / Débat Square Sarah-Bernhardt 2 rue de Buzenval Paris 75020

9 : Buzenval (246m) 2 : Avron (360m)

Contact :Les comptoirs de l’Inde 01 46 59 02 12 – De 14h30 à 17h30 comptoirs-inde@wanadoo.fr https://www.comptoirsinde.org https://www.facebook.com/associationlescomptoirsdelinde/ Animations -> Conférence / Débat

Date complète :

2021-10-02T16:00:00+02:00_2021-10-02T17:30:00+02:00

Pixabay

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Square Sarah-Bernhardt Adresse 2 rue de Buzenval Ville Paris lieuville Square Sarah-Bernhardt Paris