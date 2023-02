Ganafoul LE SONOGRAF LE THOR Catégories d’Évènement: Le Thor

Vaucluse

Ganafoul LE SONOGRAF, 18 février 2023, LE THOR. Ganafoul LE SONOGRAF. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 20:30 (2023-02-18 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. Ganafoul, groupe phare du Hard Blues français (7 albums, concerts en France et à l’étranger,festivals Bourges, Fourvière, Orange, Fête de l’Huma, 1ère parties d’AC/DC à Aix les Bains, LittleBob Story, Boomtown Rats, Television …) s’est reformé.Après la sortie en 2020 de titres inédits chez Simplex Records et la réédition en octobre 2022 de« Full speed ahead », leur deuxième album sur le label Bad Reputation Records, le groupe revisiteson répertoire dans un nouvel enregistrement, sortie prévue début 2023 !Jack Bon : guitare-chantEdouard Gonzales : guitareYves Rotacher : batterie-chant Ganafoul Ganafoul Votre billet est ici LE SONOGRAF LE THOR ZA LA CIGALIÈRE D 901 Vaucluse Ganafoul, groupe phare du Hard Blues français (7 albums, concerts en France et à l’étranger,

festivals Bourges, Fourvière, Orange, Fête de l’Huma, 1ère parties d’AC/DC à Aix les Bains, Little

Bob Story, Boomtown Rats, Television …) s’est reformé.

Après la sortie en 2020 de titres inédits chez Simplex Records et la réédition en octobre 2022 de

« Full speed ahead », leur deuxième album sur le label Bad Reputation Records, le groupe revisite

son répertoire dans un nouvel enregistrement, sortie prévue début 2023 !

Jack Bon : guitare-chant

Edouard Gonzales : guitare

Yves Rotacher : batterie-chant .17.0 EUR17.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Le Thor, Vaucluse Autres Lieu LE SONOGRAF Adresse ZA LA CIGALIÈRE D 901 Ville LE THOR Tarif 17.0-17.0 lieuville LE SONOGRAF LE THOR Departement Vaucluse

LE SONOGRAF LE THOR Vaucluse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-thor/

Ganafoul LE SONOGRAF 2023-02-18 was last modified: by Ganafoul LE SONOGRAF LE SONOGRAF 18 février 2023 LE SONOGRAF LE THOR

LE THOR Vaucluse