Ferrade à la Ganaderia de Buros Ganaderia de Buros Escalans Catégories d’Évènement: Escalans

Landes Ferrade à la Ganaderia de Buros Ganaderia de Buros Escalans, 23 novembre 2023, Escalans. Escalans,Landes Ferrade à la Ganaderia de Buros, le samedi 25 novembre 2023 9h30:Casse-croûte et Ferrade 13h00: REPAS

Garbure Gasconne | Daube de taureau à l’ancienne et riz aux herbes | Gâteau Basque

café, vin rouge inclus 15h: Gascounéjade aux arènes- sous réserve du temps Réservation indispensable jusqu’au Dimanche 19 Novembre 2023 au 06 86 94 24 48.

2023-11-23 fin : 2023-11-23 . .

Ganaderia de Buros

Escalans 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine



Ferrade at the Ganaderia de Buros, Saturday, November 25, 2023 9:30am:Snack and Ferrade 1:00 pm: MEAL

Garbure Gasconne | Old-fashioned bull stew with herb rice | Basque cake

coffee, red wine included 15h: Gascounéjade at the arena – weather permitting Reservations essential until Sunday, November 19, 2023 on 06 86 94 24 48 Ferrade en la Ganaderia de Buros, sábado 25 de noviembre de 2023 9:30h:Merienda y Ferrade 13h00: COMIDA

Garbure Gasconne | Daube de taureau à l’ancienne et riz aux herbes | Gâteau Basque

café, vino tinto incluido 15h: Gascounéjade en la arena – si el tiempo lo permite Imprescindible reservar hasta el domingo 19 de noviembre de 2023 en el 06 86 94 24 48 Ferrade bei der Ganaderia de Buros am Samstag, den 25. November 2023 9.30 Uhr:Imbiss und Ferrade 13.00 Uhr: Mahlzeit

Garbure Gasconne | Stierschmorbraten nach alter Art mit Kräuterreis | Baskischer Kuchen

kaffee, Rotwein inklusive 15:00 Uhr: Gascounéjade in der Arena – je nach Wetterlage Reservierung bis Sonntag, den 19. November 2023 unter 06 86 94 24 48 erforderlich Mise à jour le 2023-11-08 par OT Mont-de-Marsan Détails Catégories d’Évènement: Escalans, Landes Autres Lieu Ganaderia de Buros Adresse Ganaderia de Buros Ville Escalans Departement Landes Lieu Ville Ganaderia de Buros Escalans latitude longitude 44.013965;0.0287546

Ganaderia de Buros Escalans Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/escalans/