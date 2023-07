Soirée Gasconne | Ganaderia de Buros Ganaderia de Buros Escalans, 21 septembre 2023, Escalans.

Escalans,Landes

Soirée Gasconne

Tous les jeudis soirs

17h30 : Visite guidée de la Ganaderia

A partir de 19h00 : Apéritif et repas (tapas, magret de canard à la plancha sauce échalotes et frites, Pastis Landais et glace à la vanille. Vin rouge et café

Animations Gasconnes : quilles et échasses

Réservation indispensable jusqu’au mercredi midi au.

Ganaderia de Buros

Escalans 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine



Gascon Evening

Every Thursday evening

5:30pm: Guided tour of the Ganaderia

From 7:00 pm: Aperitif and meal (tapas, duck breast à la plancha with shallot sauce and French fries, Pastis Landais and vanilla ice cream. Red wine and coffee

Gascony entertainment: skittles and stilts

Reservations essential by Wednesday lunchtime

Noche gascona

Todos los jueves por la tarde

17.30 h: Visita guiada de la Ganadería

A partir de las 19h: Aperitivo y comida (tapas, magret de pato a la plancha con salsa de chalota y patatas fritas, Pastis Landais y helado de vainilla. Vino tinto y café

Animación gascona: bolos y zancos

Imprescindible reservar antes del miércoles al mediodía

Abend in der Gascogne

Jeden Donnerstagabend

17:30 Uhr: Geführte Besichtigung der Ganaderia

Ab 19:00 Uhr: Aperitif und Essen (Tapas, Entenbrust à la plancha mit Schalottensauce und Pommes frites, Pastis Landais und Vanilleeis. Rotwein und Kaffee

Gascogne-Animationen: Kegeln und Stelzenlaufen

Reservierungen sind unbedingt erforderlich bis Mittwochmittag unter

