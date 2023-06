MASTERCLASS Chocolat Samedi 3 Juin Ganache la chocolaterie Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde MASTERCLASS Chocolat Samedi 3 Juin Ganache la chocolaterie Bordeaux, 3 juin 2023, Bordeaux. MASTERCLASS Chocolat Samedi 3 Juin Samedi 3 juin, 16h00 Ganache la chocolaterie Tarif : 80 € / personne. Sur réservation. Rejoignez notre Masterclass adulte, de 16H à 19H ce samedi 3 Juin.

3 places en édition limitée sur le thème de la Fête des Mères avec à la clé : la réalisation de notre pièce spéciale pour l’occasion : une marguerite gourmande.

Vous y découvrirez également : les techniques de mise au point, le praliné, la ganache, le caramel + visite boutique + dégustation

Vous repartez avec VOS chocolats d’une valeur de 50€.

Pour réserver, il vous suffit de passer à la boutique chocolaterie au 41 Rue St Rémi ou appelez-nous au 05.57.83.99.02 ou par email à boutique@ganache-bordeaux.fr pour réserver votre place et connaître nos disponibilités restantes. Ganache la chocolaterie 43 rue st Rémi, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « boutique@ganache-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.57.83.99.02 »}] [{« link »: « mailto:boutique@ganache-bordeaux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T16:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-03T16:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00 chocolat miam Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Ganache la chocolaterie Adresse 43 rue st Rémi, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Ganache la chocolaterie Bordeaux

Ganache la chocolaterie Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

MASTERCLASS Chocolat Samedi 3 Juin Ganache la chocolaterie Bordeaux 2023-06-03 was last modified: by MASTERCLASS Chocolat Samedi 3 Juin Ganache la chocolaterie Bordeaux Ganache la chocolaterie Bordeaux 3 juin 2023