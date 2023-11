Ganache x Chérie Chéri Ganache Bordeaux, 17 novembre 2023, Bordeaux.

Ganache x Chérie Chéri Vendredi 17 novembre, 19h00 Ganache Réservations sur la page Facebook Cherie Cheri à Bordeaux.

Comme tous les vendredis et samedis soirs, Ganache vous propose une expérience culinaire d’exception, des fêtes sans précédent et un dancefloor endiablé !

Dans le cadre de son concept de soirées invitées : Après LE BALAP, le restaurant bistronomique offre une nouvelle fois une belle occasion de faire la fête et de vraies rencontres avec Chérie Chéri.

Rendez-vous le 17 novembre prochain de 19h00 à 02h00 chez Ganache au 43 Rue Saint-Rémi à Bordeaux.

Créés il y a bientôt 16 ans, les événements Chérie Chéri sont devenus LES rendez-vous incontournables des leaders d’opinions et talents du moment. Les soirées Chérie Chéri comptent aujourd’hui pas moins de 50 000 adeptes parisiens et internationaux et font régulièrement parler d’eux !

Ganache 43 Rue Saint-Rémi, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 83 99 02 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:59:00+01:00

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:59:00+01:00

ganache chérie chéri

Ganache