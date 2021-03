Bagnolet Bagnolet et Noisy-le-Sec Bagnolet GAN PREVOYANCE RECRUTE 3 POSTES DE COMMERCIAL TERRAIN EN ASSURANCE À BAGNOLET ET NOISY LE SEC Bagnolet et Noisy-le-Sec Bagnolet Catégorie d’évènement: Bagnolet

——————————————————————————————— ### Être conseiller de Gan Prévoyance c’est quoi ? **C’est accompagner nos clients professionnels et particuliers tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions personnalisées (individuelles et collectives) dans les domaines de la prévoyance, la retraite, la santé, l’épargne et l’immobilier locatif.** **Description de la mission** _**Notre mot d’ordre :**_ la satisfaction de nos clients.

Portefeuille de clients à rencontrer, conseiller et à fidéliser.

_**Conquérir de nouveaux clients :**_ prospection terrain, phoning, évènements, réseaux sociaux…. Vous travaillez de manière autonome, en étroite collaboration avec votre manager.

Nous vous confions un secteur géographique bien défini, proche de chez vous, * Une formation complète alliant théorie (6 semaines en résidentiel : nourris, logés) et mise en pratique sur le terrain avec votre manager. * Une Rémunération motivante, non plafonnée, fondée sur la performance commerciale, avec un fixe et la prise en charge de vos frais. * D’autres avantages viennent compléter le package rémunération (complémentaire santé, carte ticket restaurant, Plan d’Epargne Entreprise, Participation et Intéressement, avantages sociaux et prestations CE…) * Des outils de travail performants (smartphone et tablette qui vous permet surtout d’aller jusqu’à la signature électronique : fini les dossiers papier à rallonge, les pertes de documents …). _L’entreprise est aussi attentive aux candidats ayant déjà réussi dans le métier qu’à des candidats avec un tempérament de vendeur(se) et prêts pour une nouvelle aventure._ **Notre Processus De Recrutement S’effectue En Plusieurs Étapes** * Une présélection sur CV consolidé par un entretien téléphonique ou sur entretien vidéo différé ;

* Un entretien avec votre futur consultant RH et un entretien avec votre futur manager. **Candidature (CV et lettre) à envoyer à** [**[saliha.abdoun@gan.fr](saliha.abdoun@gan.fr)**](saliha.abdoun@gan.fr)

