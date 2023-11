« Pedras soltas » de Maria-Carmen Perlingeiro GamMAH Genève, 14 décembre 2023, Genève.

« Pedras soltas » de Maria-Carmen Perlingeiro Jeudi 14 décembre, 18h00 GamMAH Entrée libre

Pedras soltas est un ouvrage conçu par Maria-Carmen Perlingeiro où se trouvent réunies plus de quatre-vingts sculptures réalisées ces dernières années par l’artiste. Ces « pierres relâchées, libres », comme l’évoque son titre, accompagnées par des poèmes et des citations énoncés par différents auteurs, dévoilent un univers conceptuel, lyrique et envoûtant qui caractérise l’ensemble de sa création.

GamMAH Promenade du Pin 5 (3ème étage) Genève 1204 Cité Genève [{« link »: « https://www.silvanaeditoriale.it/libro/9788836653652 »}, {« link »: « http://maria-carmenperlingeiro.com/?lang=fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-14T18:00:00+01:00 – 2023-12-14T21:00:00+01:00

2023-12-14T18:00:00+01:00 – 2023-12-14T21:00:00+01:00

©SilvanaEditoriale