Laura Accerboni, Alessandro Chidichimo et Thomas Schunke GamMAH Genève Catégorie d’Évènement: Genève Laura Accerboni, Alessandro Chidichimo et Thomas Schunke GamMAH Genève, 24 novembre 2023, Genève. Laura Accerboni, Alessandro Chidichimo et Thomas Schunke Vendredi 24 novembre, 19h00 GamMAH Entrée libre Inspirés par la présence de la nature dans l’œuvre d’Italo Calvino, Laura Accerboni, Alessandro Chidichimo et Thomas Schunke donneront vie à une rencontre où les mots, les pierres et les sons vibreront en poésie, en prose et en musique, à la recherche de l’harmonie du souffle naturel. GamMAH Promenade du Pin 5 (3ème étage) Genève 1204 Cité Genève [{« type »: « link », « value »: « https://fureurdelire.ch/programmation/de-la-nature-du-son-poemes-pierres-voix/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégorie d'Évènement:
Genève

