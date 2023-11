Un bon musée est-il en ruines ? GamMAH Genève, 21 novembre 2023, Genève.

Un bon musée est-il en ruines ? Mardi 21 novembre, 18h30 GamMAH CHF 25.- et CHF 15.- pour les membres SAMAH et étudiant.e.s

En partenariat avec la SAMAH, ce cycle de conférences propose d’aborder le sujet du rôle et du positionnement des musées sous différents angles: architectural, philosophique, sociologique, etc

Les paysages et les villes sont peuplés de traces, visibles ou non, qui racontent notre histoire. Bâtir, c’est en ajouter de nouvelles. Aussi, si les musées sont des marqueurs de territoires, des abris pour les témoins du passé et des leviers de nos identités, comment les construire aujourd’hui ? Et à l’heure des grandes transitions de notre siècle, faut-il vraiment en bâtir encore ? Lina Ghotmeh, fondatrice de l’atelier d’architecture éponyme, s’empare de ces questions.

GamMAH Promenade du Pin 5 (3ème étage) Genève 1204 Cité Genève [{« link »: « https://www.mahmah.ch/le-mah-de-demain/conferences »}, {« link »: « https://www.mahmah.ch/sites/default/files/pdf/2023-08/Samah%20Conf%C3%A9rences_flyer_DEF_WEB.pdf »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-21T18:30:00+01:00 – 2023-11-21T19:00:00+01:00

