art&fiction et la Collection Portraits vous invitent le 10 novembre à 18h au GamMAH à Genève à fêter la parution des nouveaux volumes de la collection:

– Mondes magiques. Portrait d’Alexia Turlin de Vincent Barras

– Autoportrait avec artiste. Portrait de Valentin Carron de Noëlle Revaz

Les deux artistes et les deux auteur.e.s dialogueront autour de leur livre entre deux sets de cool jazz avec le quintet Don’t ask Frank.

GamMAH Promenade du Pin 5 (3ème étage) Genève 1204

