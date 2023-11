L’ART DE VIEILLIR GAMMA, Groupe d’Arts Martiaux, de Musculation et d’Athlétisme Talence, 1 novembre 2023, Talence.

L'ART DE VIEILLIR 1 – 30 novembre GAMMA, Groupe d'Arts Martiaux, de Musculation et d'Athlétisme Entrée libre

À l’origine de ce photoreportage, une révélation qu’Arianne Clément doit à une jeune et vive beauté de 102 ans, qui l’impressionne alors par sa désinvolture face à l’objectif. La photographe est conquise par cette femme d’âge mûr qui s’assume entièrement, qui se sent belle et séduisante et qui n’a aucune réserve à le manifester. Découvrez les portraits de cette photographe qui remet en question les injonctions liées au vieillissement et qui met en lumière toute la beauté du corps, dans l’acceptation de soi.

Organisé par le Service Maison des Droits de l’Homme et du Citoyen en partenariat avec le Service des Sports, Jeunesse et Vie Citoyenne.

GAMMA, Groupe d'Arts Martiaux, de Musculation et d'Athlétisme 63 Avenue de la Marne, 33400 Talence

